Gaziantep'te 630 bin kaçak makaron ele geçirildi

Şoförlük yaptığı otobüs evi oldu

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu minibüste 630 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüsü durdurarak arama yaptı. Araçta yurda yasa dışı yollarla sokulan bandrolsüz 630 bin makaron ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-28 11:46:19



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