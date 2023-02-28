Depremzede çocuklara atlı terapi

GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çocuklar atla terapi ediliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı´nda çocukların rehabilitasyonu için at ile terapi hizmeti vermeye başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Nurdağı´ndaki bu terapinin bilimsel olarak da karşılığı var. Bu etkinliğin çocuklarımızı terapi edecek gücü var. Depremzede çocuklarımızın daha az zararla bu süreci yönetebilmesi için bir taraftan psiko-sosyal destek veriyoruz bir taraftan da atla terapi uyguluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-28 11:52:18
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