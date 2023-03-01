Bakan Nebati, Gaziantep´te depremzedelerle görüştü



Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep´in İslahiye ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Nebati´ye depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve bölgedeki kamu kurumu müdürleri eşlik etti. İslahiye´de Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kentte depremzede aileler ile görüşen Bakan Nebati, çocuklarla da yakından ilgilendi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2023-03-01 14:56:12



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