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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Nebati, Gaziantep´te depremzedelerle görüştü

DHA

Bakan Nebati, Gaziantep´te depremzedelerle görüştü


Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep´in İslahiye ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Nebati´ye depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve bölgedeki kamu kurumu müdürleri eşlik etti. İslahiye´de Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kentte depremzede aileler ile görüşen Bakan Nebati, çocuklarla da yakından ilgilendi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK
2023-03-01 14:56:12

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