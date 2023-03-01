Nurdağı'nda hayvanlar için 'çadır ağıl'

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler, kent merkezlerinin yanı sıra kırsalda çiftçileri de ağır etkilerken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ekiplerin kurduğu çadır ağılda, hayvanlar soğuktan korunuyor.
Türkiye'yi sarsan depremin yaralarını sarmak için devlet millet omuz omuza seferber oldu. Kent merkezlerinin yanı sıra kırsalı da etkileyen depremde, hayvanların barınma alanları olan ağıllar da yıkıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Tuna da depremden etkilendi ve hayvanlarının bir kısmı soğuktan öldü. Mersin'in Erdemli Belediyesi ekipleri, durumu öğrenip, demir ve kaynak malzemelerini araçlara yükleyip Nurdağı'na ulaştı. Hummalı çalışmayla 1 günde hayvanlar için geçici ağıl kuruldu ve hayvanlar korumaya alındı. Hayvancılık da yapan çiftçi Hasan Tuna, yaşadıklarını anlatarak, "6 Şubat'ta meydana gelen depremden ailemin geçim kaynağı olan çiftliğimiz yıkıldı. Çiftliğin duvarlarının yıkılmasından kaynaklı soğuktan hayvan ölümleri oldu. Ekiplerin kurduğu çadırlar sayesinde kalan hayvanlarımızı kurtardık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Mustafa ERCAN
2023-03-01 15:57:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.