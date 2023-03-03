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Hollanda´da yaşayan gurbetçi, imzalı formaları satıp depremzede hayvanları besliyor

DHA

Hollanda´da yaşayan gurbetçi, imzalı formaları satıp depremzede hayvanları besliyor


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)HOLLANDA Kraliçesi Koningin Beatrix tarafından madalya verilmiş tek Türk olan ve halk oylamasıyla ülkenin '40 yılın en iyi kalpli insanı' seçilen Bülent Türker, futbolculardan aldığı imzalı formaları satarak deprem bölgelerindeki sokak hayvanlarını besliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişi de çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya başladı. İnsanların yanı sıra sokak hayvanları da bu süreçte olumsuz etkilendi. Kraliçe Koningin Beatrix tarafından madalya verilmiş tek Türk olan ve halk oylamasıyla ülkenin ´40 yılın en iyi kalpli insanı' seçilen, Hollanda´da yaşayan gurbetçi Bülent Türker, depremi öğrenince yardım faaliyetlerine destek olmaya başladı.
Sosyal medyayı kullanarak çevresinden yardım toplayan Türker, 30 yıl boyunca Hollanda´da futbol müsabakaları sonrası aldığı imzalı formaları da satmaya karar verdi. Açık artırma usulü ile formaları satan Türker, geliriyle sokak hayvanlarına mama ve konserve aldı. Deprem bölgesine gelen Türker, kendi imkanlarıyla il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor.
`30 YILLIK KOLEKSİYONUMU SATTIM´
Depremi duyunca çok üzüldüklerini ve seferber olduklarını belirten Bülent Türker, tek başına bölgeye gelerek yardıma başladığını söyledi. Çocuklar için kıyafet aldıklarını ve dağıttıklarını da dile getiren Türker, Hollanda´da 30 yıldan bu yana topladığı 100´den fazla imzalı formayı açık artırma usulüyle sosyal medya hesabı üzerinden sattığını söyledi. Geliriyle sokak hayvanları için mama ve konserve aldığını belirten Türker, "Hollanda´da hem arkadaşlarımız hem de koleksiyonumda bulunan futbolcuların imzalı formalarını satarak bir bütçe oluşturdum. Sokak hayvanları için her gittiğimiz şehirde mama ve konserveler aldık, onları bırakıyoruz. Bu süreçten sokak canlıları da çok etkilendi. Hollanda´da 30 yıldan bu yana 100´ün üzerinde imzalı forma koleksiyonum var. Futbolsever olduğum için maçlarda futbolculardan imzalı formalar alıp biriktirmiştim. Depremin ardından koleksiyonumdaki imzalı formaları sosyal medya hesabım üzerinden açık artırma usulü ile sattım. Bu paralarla da sokak canları için mama ve konserve ayrıca çocuklar için mont ve botlar aldık. Bunları özellikle bizzat kendimiz deprem bölgesine gelerek dağıtıyoruz. Bunları tüm deprem bölgelerinde köy köy gezerek, dağıtacağız. Ayrıca bu deprem bölgesinde yıkılan okullar, kadın merkezlerini gibi merkezleri tespit edip Hollanda hükümetine bir rapor hazırlayacağım. Daha önce bizim koordinasyonumuzda arkadaşlarımız da gelip buradaki yardım faaliyetlerine katılmışlardı. Ben de 15 gün süre ile burada elimden geleni yapacağım. Deprem bölgesinde bulunduğumuzu gören arkadaşlarımızda desteklerini gönderiyorlar, onları da burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Türkiye´yi çok seviyoruz. Sokak hayvanları için önemli ölçüde destek topladık ve onlara mama aldık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-03-03 10:42:02

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