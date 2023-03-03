Gaziantep'te SGK'ya EYT başvuruları

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete´de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurular başladı. SGK'da e-Devlet üzerinden de başvuru alınmasıyla yoğunluk oluşmadı.
EYT ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası sabah erken saatlerden itibaren SGK binalarına gelinmeye başlandı. Kent merkezinde EYT için başvuru yapmak isteyenler, işlemlerini kısa sürede gerçekleştirdi. SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, EYT başvurusu için acele edilmemesi gerektiğini ve başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda uzun kuyruklar oluşmayacağını söyledi. Uzun, kuruma yapılan başvuruları hızlıca işleme aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza başvurularını e-Devlet üzerinden yapmalarını tavsiye ediyoruz çünkü buralarda yoğun bir kalabalık ve izdiham oluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden olursa hem vatandaşlarımız için hem de bizler için kolaylık olur. Hiçbir hak kaybı yok. Diğer bir husus da bugün başvuru yapanla son gün olan 31 Mart'ta başvuru yapan arasında hiçbir fark ya da hak kaybı yoktur. Vatandaşlarımızın çok acele etmesine gerek yok. Bugün de başvuru yapılsa son gün de başvuru yapılsa 1 Nisan'dan itibaren emekliliği hak ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-03-03 13:45:15
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