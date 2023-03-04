Soygun için girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini vuran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te soygun için girdiği kuyumcu dükkanında, kendisine karşı koyan iş yeri sahibini tabancayla yaralayıp kaçan Y.Y., yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 28 Şubat günü Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kar maskesi, girdiği kuyumcu dükkanında tabancayı iş yeri sahibine doğrultan Y.Y., altınları istedi. İş yeri sahibi karşı koyunca, Y.Y. tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti.
Y.Y., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-04 14:13:49
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