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'Onix' ile aramada 28 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

DHA

'Onix' ile aramada 28 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te kargo firmasında narkotik köpeği 'Onix' ile yapılan aramada, 28 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo firmasında eğitimli köpek 'Onix' ile arama yaptı. Kargo paketinin içerisinde 28 kilo 400 gram skunk, ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kargoyu gönderen ve alıcı kişisinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2023-03-05 13:34:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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