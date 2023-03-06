Nurdağı'nda sahipsiz hayvanlar, sahra hastanesinde tedavi ediliyor



Sekvan KÜDEN/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde enkaz altından çıkarılan hayvanlar, `Tek Yürek´ meydanında kurulan tam donanımlı sahra hastanesinde tedavi ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok binanın yıkıldığı Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çok sayıda sahipli hayvan da çıkarıldı. Kurtarılıp, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından getirilen kedi, köpek, tavşan, kuş ve atlar, Tek Yürek´ meydanında kurulan tam donanımlı sahra hastanesinde tedaviye alındı. Hayvanlar, sahra hastanesinde yapılan ön ve acil müdahalenin ardından, gerekli görülmesi durumunda farklı hayvan hastaneleri ve kliniklere sevk ediliyor. Tedavisi tamamlanan hayvanlar ise güvenli olabilecekleri başka şehirlere veya sahiplerine teslim ediliyor.

`TÜM EKİPMANLARIMIZI SAHRA HASTANESİNE GETİRDİK´

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim Şevket Umut Kurt, kurulan sahra hastanesine ekipmanların getirildiğini belirterek, "Biz depremin en başından beri barınağımızdaki hayvanların durumunu kontrol ettikten sonra, diğer barınaklar ve çevre illerdeki hayvanların yardımına da koşmaya çalıştık. Depremin 2´nci ve 6´ıncı günlerinde enkaz altından çıkan köpekler, AFAD tarafından barınağımıza getirildi. Biz de hemen acil bir şekilde, bir acil durum hastanesi kurmaya çalıştık. Tüm alet ve ekipmanlarımızı buraya getirdik. Şu anda burada enkaz altından çıkan, AFAD ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından getirilen hayvanların ön ve acil müdahalelerini yapıyoruz. Daha büyük yapılması gereken ameliyat tarzı, yara ve kırık operasyonu varsa kendi barınağımıza götürüyoruz. İlk müdahalelerini gerçekleştirip, en azından basit müdahaleleri burada yaparak sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

`3 YAVRU KEDİ KUVÖZDE TEDAVİDE´

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sezaryen ile 3 yavru doğuran bir kedinin, yavruları ile birlikte kuvözde tedavi altında tutulduğunu belirten Kurt, "Şu anda içeride vatandaşların getirdiği bir kedi var. Doğum kanalında sıkışmış bir yavrusu vardı. 3 tane yavrusunu da biz sezaryen ile aldık. Doğum kanalındaki yavru ölmüştü. Ondan dolayı da diğer yavrular çıkamamıştı. Deprem esnasında kaçarken kaslar sıkışma yapmış. Ondan dolayı yavruyu doğuramadı. 3 yavruyu biz sezaryen ile aldık. Kedi ve köpeklerimiz, kuşlarımız burada vatandaşların getirdikleri kedi, köpek, tavşan ve kuşlara bakıyor, besliyoruz. Sahiplenmek isteyen olursa onlara teslim edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Sekvan KÜDEN

2023-03-06 11:21:57



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