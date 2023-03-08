Kendi evi ve iş yeri de yıkılan kuaför Gülsüm´den depremzedelere ücretsiz hizmet



Sekvan KÜDEN/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde kurulan 11 çadır kentte barınan vatandaşların tüm ihtiyaçları, paranın geçmediği `Sosyal Market´ aracılığıyla karşılanıyor. Binlerce ürünün yer aldığı Sosyal Market´te, kendisi de depremzede olan kuaför Gülsüm Yıldırım, depremzedelerin kişisel bakımlarını ücretsiz yapıyor. Yıldırım, "Ben de bir depremzede olarak depremzedelere yardım etmek, destek olmak için gönüllü olarak kişisel bakımlarını yapmak için burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Evimiz, iş yerimiz, her şeyimiz yıkıldı. Biz de böyle ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinden Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde kurulan 11 çadır kentte barınan depremzedelerin tüm ihtiyaçları, buradaki paranın geçmediği `Sosyal Market´ aracılığıyla karşılanıyor. Sosyal marketlerde ısıtıcılardan kıyafetlere, gıda ürünlerinden hijyen maddelerine kadar binlerce ürün yer alıyor. Görevlendirilen personel, çadır kentlerde barınan vatandaşları ziyaret ederek çadırda kalan kişi sayısını tespit ediyor. Ardından kıyafet için kişi başına fiş veriliyor. Ailedeki herkes bu fişlerle sosyal marketlere gidip 3 çeşit kıyafeti ücretsiz olarak alabiliyor. Mutfak ihtiyaçları için ise ailede kişi sayısına göre günlük ya da haftalık fişler verilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de günde binlerce kişiye ücretsiz yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Hayatın normalleşmeye başladığı ve yaraların sarılmaya devam edildiği Nurdağı´nda açılan sosyal berber ve kuaförlerde ise vatandaşlar kişisel bakımlarını ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Kadınlar ise kişisel bakım ihtiyaçlarını bu marketlerden karşılayabiliyor.

`SALONUM YIKILINCA, DEPREMZEDELERE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM´

Depremde iş yeri yıkılan kuaför Gülsüm Yıldırım, gönüllü olarak sosyal markette kadınların kişisel bakımlarını yapıyor. Yıldırım, "Kuaför salonum yıkılınca böyle bir şey yapmaya, depremzedelere destek olmaya karar verdim. Bayanların kişisel bakıma ihtiyaçları olduğunu gözlemleyince böyle bir şeye karar verdim. Kadınlarımız geliyorlar. Çok memnunlar. Böyle bir şey olduğu için. Kadınlar böyle şeyleri istiyorlar. Kişisel bakım gerekiyor. Herkes memnun bu işten... Evimiz, iş yerimiz, her şeyimiz yıkıldı. Biz de böyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz de depremzede olduğumuz ve anı yaşadığımız için herkese destek olmak için buradayız" dedi.

`BURADA ÇALIŞMAK, BİR NEBZE ACILARI UNUTTURUYOR´

Depremde iş yeri yıkılan erkek berberi Serkan Suvakçı da sosyal markette gönüllü olarak tıraş hizmeti veriyor. Burada çalışarak acılarını bir nebze de olsa unuttuğunu belirten Suvakçı, şöyle konuştu:

"Burada vatandaşlarımıza devletimizin açmış olduğu berberde güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Çünkü vatandaşımız büyük bir felaketten çıktı. O yüzden bakıma ihtiyaçları olduğu için temizlik amaçlı, sağlıklı olmaları için tıraşlarını yapıyoruz. Güzel bir şekilde evlerine dönmelerini ve hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Bunun için devletimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir hizmet veriyor. Bayan kuaförü, kozmetik, sosyal marketlerden dolayı vatandaşlarımız hizmet almaktadır. Ben 30 yıldır bu mesleği yapmaktayım. İş yerim yıkıldı. Evim enkazda yerle bir oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. Çok şükür evlatlarımı, çocuklarımı çıkardım. Diyecek bir şey yok, hayat devam ediyor. Burada çalışmak bir nebze acıları unutturuyor yaşadığım olayı. Çünkü enkazdan çıktım." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Sekvan KÜDEN

2023-03-08 11:30:41



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