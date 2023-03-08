Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Taha AYHAN

2023-03-08 16:35:04



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