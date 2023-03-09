Bakan Kirişci: 11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: 11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz

DHA

Bakan Kirişci: 11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "11 ilimizde besicilerin hayvanlarını yemlemede sıkıntısı olmasın, diye 1,5 milyar liralık destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3,4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Nurdağı Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya; Bakan Kirişci´nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Nurdağı koordinatör valisi olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Kirişci, deprem bölgelerinde yaraların hızlıca sarıldığını belirterek, artık çadır kentlerden konteyner kentlere geçiş olduğunu, 1 yılın sonunda depremden etkilenen 11 kentte kalıcı konutlar ile kırsal alanların tamamlanmış olacağını söyledi. Kirişci, `´Bakanlık olarak başlangıçta 5 bin araç 15 bin personelimizle vatandaşımızın hemen yanı başında olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaraları sarmak Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde devletimizin birinci vazifesi oldu. Depremin üzerinden 32 gün geçti. Hamdolsun, ilk günde yaşadıklarımızı, bugün geride bırakmış durumdayız. 40 bin vatandaşlı 1978 vatandaşını şehit vermiş Nurdağı ilçemizin gelmiş olduğu noktayı ve bu hareketliliği gördüğümde çok mutlu oldum. Artık çadırları da yavaş yavaş terk edeceğiz, onların yerine prefabrik konutlara ve konteyner kentlere vatandaşlarımız yerleşmeye başlayacak sonra da 1 yılı sayacağız. 1 yıl sonunda 11 ilimizin tamamında kalıcı konutlar kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda tamamlanmış olacak" dedi.
TARIMSAL DESTEKLER ÖNE ÇEKİLDİ
Bakan Kirişci, tüm Türkiye´de çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerinin öne çekildiğini belirtti. Kirişci, 13 milyar 836 milyon TL´lik destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına geçtiğini kaydederek, bunun 3,4 milyon TL´sinin ise 11 deprem kentine ait olduğunu vurguladı. Kirişci, "Tüm Türkiye´de çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerimizi öne çektik. 13 milyar 836 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesabına geçildi. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait ve 382 milyon lirası da Gaziantep´e ait. 382 milyon liralık ödeme de Gaziantepli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın, diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu´´ diye konuştu.
`TARIM ALANLAR TARIM İÇİN KULLANILMALI´
Türkiye´nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken ve bazı uyarılarda bulunan Bakan Kirişci, sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak durulması ve tarım topraklarının sadece tarımsal üretim için kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ahırların, kümeslerin ve siloların tarım alanları üzerine olmaması gerektiğini anlatan Kirişci, `´Bizler de vatandaş olarak fay hatlarından uzak durmaya özen gösterelim. Sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak duralım. Tarım topraklarına lütfen sadece tarımsal üretim için bakalım. Burada üreticilerimize de sesleniyorum. Ahırlarınızı, ağıllarınızı, kümeslerinizi silolarınızı tarım alanları üzerine yapmayalım. Tarım alanları tarımsal faaliyetler için Allah´ın bize bahşettiği alanlardır. Depremler istenmez ama deprem olan coğrafyalardadır bereketli topraklar. Bu bereketli topraklar da milyonlarca yıldan beri oluşan depremlerin bir sonucu ve bize Allah´ın bir ikramıdır. Ovayı ova için kullanalım dağları da yerleşim için kullanalım. Altında iş yeri üstünde ev yapmayalım. Kültürümüze baktığımızda bir tane dahi ecdattan kalan ev altında iş yeri gösteremezsiniz. Biz bunları hep görmezden geldik sırtımızı döndük. Artık bu memleketin deprem memleketi olduğunu unutmayalım´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-03-09 13:13:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'teki ortez protez atölyesi depremzedeler için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'teki ortez protez atölyesi depremzedeler ...
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Gaziantep'te kadın subay ve astsubaylar depremzede kadınların günlerini kutladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadın subay ve astsubaylar depremzede ...
Gaziantep'te abartı egzoz kullanan araç sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te abartı egzoz kullanan araç sürücüsüne 4 ...
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklama
YEREL HABERLER CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan, 8 Mart ...
Gaziantep'te hasar gören tarihi yapılar için bilim kurulu toplanacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te hasar gören tarihi yapılar için bilim ...
Orman Genel Müdürlüğünden deprem bölgesine odun yardımı
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürlüğünden deprem bölgesine odun ...
Gaziantep'te genç depremzedenin kırılan protez bacağı yenilendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te genç depremzedenin kırılan protez bacağı ...
Gaziantep'te engelli depremzedelere medikal malzeme desteği veriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te engelli depremzedelere medikal malzeme ...
Kendi evi ve iş yeri de yıkılan kuaför Gülsüm´den depremzedelere ücretsiz hizmet
YEREL HABERLER Kendi evi ve iş yeri de yıkılan kuaför Gülsüm´den ...
Çağrı merkezi personelinin deprem sırasında vatandaşı sakinleştirme çabası ses kayıtlarında
YEREL HABERLER Çağrı merkezi personelinin deprem sırasında vatandaşı ...
Tayvanlı vakıf depremzedelere yardım faaliyetleri yürütüyor
YEREL HABERLER Tayvanlı vakıf depremzedelere yardım faaliyetleri ...
Gaziantep'te görev alan Japon sağlıkçılar alkışlar eşliğinde ülkelerine uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te görev alan Japon sağlıkçılar alkışlar ...
Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremzede çiftçilere 2 bin ton yem ...
Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
YEREL HABERLER Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 ...
UNESCO listesindeki taş heykeller, depremde ayakta kalmayı başardı
YEREL HABERLER UNESCO listesindeki taş heykeller, depremde ayakta ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1'i avukat 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1'i avukat 4 ...
Müzesinin en kıymetli paralarını depremzedeler için satışa çıkardı
YEREL HABERLER Müzesinin en kıymetli paralarını depremzedeler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.