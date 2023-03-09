Bakan Kirişci: 11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "11 ilimizde besicilerin hayvanlarını yemlemede sıkıntısı olmasın, diye 1,5 milyar liralık destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3,4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Nurdağı Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya; Bakan Kirişci´nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Nurdağı koordinatör valisi olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Kirişci, deprem bölgelerinde yaraların hızlıca sarıldığını belirterek, artık çadır kentlerden konteyner kentlere geçiş olduğunu, 1 yılın sonunda depremden etkilenen 11 kentte kalıcı konutlar ile kırsal alanların tamamlanmış olacağını söyledi. Kirişci, `´Bakanlık olarak başlangıçta 5 bin araç 15 bin personelimizle vatandaşımızın hemen yanı başında olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaraları sarmak Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde devletimizin birinci vazifesi oldu. Depremin üzerinden 32 gün geçti. Hamdolsun, ilk günde yaşadıklarımızı, bugün geride bırakmış durumdayız. 40 bin vatandaşlı 1978 vatandaşını şehit vermiş Nurdağı ilçemizin gelmiş olduğu noktayı ve bu hareketliliği gördüğümde çok mutlu oldum. Artık çadırları da yavaş yavaş terk edeceğiz, onların yerine prefabrik konutlara ve konteyner kentlere vatandaşlarımız yerleşmeye başlayacak sonra da 1 yılı sayacağız. 1 yıl sonunda 11 ilimizin tamamında kalıcı konutlar kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda tamamlanmış olacak" dedi.

TARIMSAL DESTEKLER ÖNE ÇEKİLDİ

Bakan Kirişci, tüm Türkiye´de çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerinin öne çekildiğini belirtti. Kirişci, 13 milyar 836 milyon TL´lik destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına geçtiğini kaydederek, bunun 3,4 milyon TL´sinin ise 11 deprem kentine ait olduğunu vurguladı. Kirişci, "Tüm Türkiye´de çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerimizi öne çektik. 13 milyar 836 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesabına geçildi. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait ve 382 milyon lirası da Gaziantep´e ait. 382 milyon liralık ödeme de Gaziantepli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın, diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu´´ diye konuştu.

`TARIM ALANLAR TARIM İÇİN KULLANILMALI´

Türkiye´nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken ve bazı uyarılarda bulunan Bakan Kirişci, sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak durulması ve tarım topraklarının sadece tarımsal üretim için kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ahırların, kümeslerin ve siloların tarım alanları üzerine olmaması gerektiğini anlatan Kirişci, `´Bizler de vatandaş olarak fay hatlarından uzak durmaya özen gösterelim. Sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak duralım. Tarım topraklarına lütfen sadece tarımsal üretim için bakalım. Burada üreticilerimize de sesleniyorum. Ahırlarınızı, ağıllarınızı, kümeslerinizi silolarınızı tarım alanları üzerine yapmayalım. Tarım alanları tarımsal faaliyetler için Allah´ın bize bahşettiği alanlardır. Depremler istenmez ama deprem olan coğrafyalardadır bereketli topraklar. Bu bereketli topraklar da milyonlarca yıldan beri oluşan depremlerin bir sonucu ve bize Allah´ın bir ikramıdır. Ovayı ova için kullanalım dağları da yerleşim için kullanalım. Altında iş yeri üstünde ev yapmayalım. Kültürümüze baktığımızda bir tane dahi ecdattan kalan ev altında iş yeri gösteremezsiniz. Biz bunları hep görmezden geldik sırtımızı döndük. Artık bu memleketin deprem memleketi olduğunu unutmayalım´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-03-09 13:13:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.