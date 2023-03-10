Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep´te depremzedelerle görüştü

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Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ziyaret ettiği depremzedelerle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu´na Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve bölgedeki kamu kurumu müdürleri eşlik etti. İslahiye´de Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kenti ve Değirmencik Mahallesi'ndeki 385 ailenin yaşadığı alanı ziyaret eden Karaismailoğlu depremzede aileler ile görüşerek sorunlarını dinledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2023-03-10 17:05:30



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