Depremlerden etkilenen Gaziantep´te, eğitim başladı

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep´te, ara verilen eğitim ve öğretim bugün yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle eğitime ara verilen Gaziantep'te bu sabah ders zili yeniden çaldı. Eğitim-öğretimin yeniden başlaması nedeniyle 37 derslikli 1800 öğrencinin eğitim gördüğü Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu´nda öğrenciler sınıflarına kavuştu. Ders zilinin çalmasıyla koşarak sınıflarına giren öğrenciler, ilk derste öğretmenleri ile sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-03-13 10:34:04



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