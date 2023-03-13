Depremzedelere getirilen çadırlar ve halıyı çalan görevli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) -GAZİANTEP-GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki depremzede aileler için getirilen çadır ve halıları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan merkez çalışanı Mahmut K. (45), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait deprem koordinasyon merkezinde çalıştığı tespit edilen şüpheli Mahmut K., buraya depremzedeler için getirilen 8 adet çadır, 16 adet çadır demiri aparatı ve 100 metrekare halıyı izinsiz olarak kendi aracına yerleştirdi. Durumu fark eden koordinasyon merkezi ekiplerinin ihbarı ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mahmut K., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Daha sonra şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP-DHA
2023-03-13 13:27:14
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