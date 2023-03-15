Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (3)

2020'den bu yana sınırlarını ilk kez tamamen açıyor!

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2 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Şanlıurfa'da, dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, aramakurtarma ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyecilerin kurtarılması, alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede dalgıç ekipleri de aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ ŞANLIURFA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-03-15 12:33:41



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