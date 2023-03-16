Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 13 oldu; çamur temizleniyor (2)



JANDARMADAN HUMMALI TEMİZLİK

Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından çamur ile kaplanan Süleymaniye ve Akabe mahallelerinde, jandarmanın temizlik çalışması sürüyor. Çalışma yapan askerler, bir yandan da sele kapılan araçları kurtarmak için çaba sarf ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın askerler ise kapı kapı dolaşıp, halka moral veriyor.

Süleymaniye Mahallesi'nin muhtarı Salih Dağ, sel felaketinden birçok ev ve iş yerini etkilediğini söyledi. Devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu anlatan Dağ, "Valiliğimiz, askeriyemiz, belediyemiz ve tüm kurumlarımız burada yoğun olarak çalışıyor. Bu işi, bir an önce çözmek için sabırlı olmamız gerekiyor. En fazla zarar gören nokta; Süleymaniye'dir. AFAD ve askerimiz ile vatandaşımızla el ele verip, çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ekiplerimiz, mahallelere girdi ve hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Zarar, devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bu hususta bir sorunumuz yoktur. Düne göre su seviyesi de azaldı. Çamuru da temizlersek bir sorunumuz kalmayacak. Önce deprem oldu arkasından bu sel afeti oldu. Yapabileceğimiz tek şey, sabırlı olup el ele verip, bu süreci de atlatmak" dedi.Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ ŞANLIURFA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-03-16 14:15:34



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