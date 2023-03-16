Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (6)

DHA

Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (6)


KURTULAN İTFAYECİLER O ANLARI ANLATTI
Şanlıurfa´da sel felaketinde Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde mahsur kalan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri Sait Sayar ve Abdulgani Aslan, yaşadıkları o anları anlattı.
'KİRİŞLERE TUTUNARAK ÇIKTIM'
Kavşakta mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için aracı ile köprüye giren ve sonrasında kendisi de mahsur kalan itfaiyeci Sait Sayar, kirişlere tutunarak çıktığını ifade etti. Hem kendisini hem kavşaktaki vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Sayar, şöyle konuştu:
"Vatandaşların mahsur kalması üzerine harekete geçtik. Ben pikap aracımla birlikte köprüye girdim. Ben orada mahsur kaldıktan sonra diğer arkadaşlarımız bot ile olay yerine geldiler. Onlar da mahsur kaldılar. 45 dakika boyunca orada kaldık. Zaten girdap oluşmuştu. O girdaptan çıkamadık. Su yükseldikten sonra köprünün üzerindeki kirişlere tutunduk. Duvar kenarındaki kablo kanallarına tutunarak çıkış yapabildim. Zaten tavan ile aramızda bir karış kadar bir hava boşluğu kalmıştı. Allah´a şükürler olsun çıkış yaptık. Çıktıktan sonra eve gittim. Üzerimi değiştirip tekrar olay yerine geldim. Arkadaşlarım suyun altında oldukları için dayanamadım. Onlara yardım etmek istedim. Olay yerini bildiğim için izin alıp tekrar suya girdim. Arkadaşlarımı ve mahsur kalan vatandaşları aramak için 2-3 defa girişçıkış yaptım. Şükürler olsun arkadaşlarımız sağ salim dışarı çıktılar. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ben ilk mahsur kalan vatandaşımızı kurtarmak için girdim. Araba ile giriş yaptığımda girdabın içerisinde buldum kendimi. O esnada da mahsur kalan vatandaşımıza camlarını ve kapılarını açmasını, gerekirse de arabanın üzerine çıkmasını söyledim. Sürekli kendisine uyarılarda bulunmaya başladım. Arabanın içerisine su dolduğu zaman çıkmak zor oluyor. O vatandaşımıza sürekli bunu anlatmaya çalıştım. Sesimi duyurmaya çalıştım. Ama sesimi duyuramadım. O vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyorum. Keşke elimizden gelseydi de kurtarabilseydik."
'3 SAAT KALDIM, YÜZEREK ÇIKTIM'
İtfaiye eri Abdulgani Aslan ise bot ile gelip vatandaşlara ve arkadaşına yardım ettiği sırada akıntıya kapıldığını söyledi. Aslan, botun üzerindeki can simidini yüzme bilmeyen arkadaşına verdiğini ve saatler sonra suyun seviyesinin azalınca yüzerek çıktığını belirterek, şöyle dedi:
"Biz o sabah görevdeydik. Göreve başlamıştık, sabah 8'de direkt anons geldi zaten buraya. Arkadaşımız Sait ağabey mahsur ve diğer vatandaşlar da mahsurdu orada, botla çıkış yaptık. Kavşağın başına geçtik. Botumuzu daha kurarken arkamızdan büyük bir dalga geldi. Bülent Bulut, Ömer Şimşek bir de ben, dalgaların arasında kaldık. Ömer ağabey yüzme bilmiyordu, ben kendimi zar zor botun içine atmıştım. Orada çizmelerimi ve yağmurluğumu indirdim, ondan sonra botun içerisinde can kurtarma simidi direkt Ömer ağabeye uzattım, o zaten bizden önce çıkmıştı. Daha köprü tamamen su dolmadan bizden önce çıkmıştı. Ben de Bülent Bulut ağabey köprünün altında kaldık. Yaklaşık üç saat. Üç saatten sonra da zaten artık su boğazımıza kadar dayanmıştı. Ufak bir çukur kalmıştı, böyle ufak bir delik kalmıştı. Oradan nefes alıp verebiliyorduk. Sağ olsunlar arkadaşlarımız, itfaiye erlerimiz, amirlerimiz, daire başkanımız talimatıyla suyu boşaltıyorlardı. Biz de zaten artık Allah'a teslim olduk. Ondan sonra bir baktık tekrardan su yavaş yavaş milim milim düşmeye başladı. Ondan sonra ışığı baktım. Elimi aşağıya doğru uzatmışım. Ondan sonra çabamla, Allah'ın yardımıyla köprünün dışına doğru yüzmeye başladım. Bir 5 metre gidiyordum kafamı çıkarıyordum. Nefes alıp tekrardan dalıyordum. Aynı şekilde köprünün dışına çıktım. Çok şükür ondan sonra arkadaşlarımız ve oradaki vatandaşların çabasıyla çıktık. Orada vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." (DHA)Kadir GÜNEŞÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞÖmer ŞULUL
2023-03-16 20:26:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe ...
Gaziantep'teki belediyelerden Şanlıurfa'ya destek
YEREL HABERLER Gaziantep'teki belediyelerden Şanlıurfa'ya destek
Depremlerden etkilenen İslahiye'de 264 prefabrik evin kurulumunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen İslahiye'de 264 prefabrik evin ...
Kuveyt'ten depremzedelere gönderilen yardımları taşıyan kargo uçağı Gaziantep'e ulaştı
YEREL HABERLER Kuveyt'ten depremzedelere gönderilen yardımları ...
Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında depremzedelere 200 ton hurma dağıtacak
YEREL HABERLER Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında ...
Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 13 oldu; çamur temizleniyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 13 oldu; ...
Şanlıurfa'da sel felaketi: 12 ölü (14)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketi: 12 ölü (14)
İslahiye'de depremler nedeniyle zarar gören eski mezarlar görüntülendi
YEREL HABERLER İslahiye'de depremler nedeniyle zarar gören eski ...
Evine giderken öldürüldü
YEREL HABERLER Evine giderken öldürüldü
Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (3)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 ölü (3)
Gaziantep Nurdağı'nda acil yıkılması gereken binalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Gaziantep Nurdağı'nda acil yıkılması gereken ...
Gaziantep'te depremzedelere 5 bin tonun üzerinde yakacak odun dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremzedelere 5 bin tonun üzerinde ...
Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye ...
Nurdağı ve İslahiye'de afetzedelere gıda ve hijyen paketi yardımı sürüyor
YEREL HABERLER Nurdağı ve İslahiye'de afetzedelere gıda ve hijyen ...
İslahiye'de deprem sonrası acil yıkılması gereken binalarda sona gelindi
YEREL HABERLER İslahiye'de deprem sonrası acil yıkılması gereken ...
Gaziantep'te depremlerin ardından binalara girmeye korkanlar karavan parkta kalıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremlerin ardından binalara girmeye ...
İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi
YEREL HABERLER İslahiye'nin Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.