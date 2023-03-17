Gaziantep'te 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu hafif ticari araçta, 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla organizatör olarak gözaltına alınan M.A.A. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine, plakası açıklanmayan M.A.A. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, organizatör olarak gözaltına alınan M.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-17 14:42:23
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