Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerine battaniye açıp, önlem aldı. Şehir merkezinde, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprülü kavşaklarda önlemler alırken, kent merkezi içerisinden geçen Alleben Deresinde ise su seviyesinin yükseldiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GüneşAhmet ATMACA

2023-03-18 01:39:33



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