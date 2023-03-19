Gaziantep'te, yıkılan binalara yönelik soruşturmada 2 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzlerce binanın yıkımına neden oldu. Depremlerin vurduğu ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Nurdağı'nda, yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı ilçede yıkılan binalara ilişkin sorumluluğu bulunduğu belirlenerek hakkında yakalama kararı çıkarılan firari durumdaki ismi açıklanmayan 2 şüpheli, gizlendikleri adreslerinin saptanmasının ardından polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.FOTOĞRALFI DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-19 11:55:14



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