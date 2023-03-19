Gaziantep'te 12 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te polisin bir eve düzenlediği baskında 12 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Şahinbey ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen evde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, polis organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheliler M.D.E, ile H.H'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-19 12:40:11



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