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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri

DHA

İstifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri


Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)SAĞLIK sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini kaleme aldı.
Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurdu.
Görevi bırakan Mahmut Çuhadar, bugün sosyal medya hesabından depremde yaşadığı hisleri kaleme aldığı bir şiir paylaştı. Bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunan Mahmut Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle;"Kara gece saat dört onyediydi
Bu vuran suskun arzın hiddetiydi
Ölüm yakın belli hüküm katiydi
Karanlıkta solup gitti ağıtlarBu uğultu dünyaya ait değil
Sanki Sur´a üflemişti İsrafil
Göçüklerden can derledi Azrail
Nur gölünde yüzüp gitti şehitlerBabalar ev halkına etten duvardı
Analar kundakta yavrusun sardı
Sıcak evler o an birer mezardı
Kam almadan göçüp gitti yiğitlerViran oldu Adıyaman depremde
Taze güller soldu arka bahçemde
Yanardağlar lav püskürttü çevremde
Enkazlarla göçüp gitti ahitlerZelzelede saat durdu meydanda
Zaman dondu o an Adıyaman´da
Feryat figan arşa çıktı her yanda
Yürekleri delip gitti beyitlerYıkanmadan uğurlandı mevtalar
Olanlara kifayetsiz güfteler
Çaresizce aktı günler haftalar
Yazılmadan uçup gitti kağıtlarZaman doldu fayları kırdı toprak
Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak
İdrak eyle dünya kısa bir durak
Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitlerKul Mahmudum bu bir sabır sınavı
Payımıza düştü haysiyet avı
Dört bucağı gezdi iftira devi
Arkasını dönüp gitti şahitler."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-19 13:27:07

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