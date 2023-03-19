Destici: Oy için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Sırf seçim kazanacağız, oy alacağız diye terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım. Yaparlarsa oradan oy alacağız derken ellerindeki oyu da kaybederler'' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa, Destici sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada açıklamalarda bulundu.

'AFETLERE KARŞI ÖNLEM ALINMALI'

Destici, deprem ve sel felaketleri ile ilgili tüm kurumların ellerinden geleni yaparak önlemler alması gerektiğini söyledi. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle dedi:

"Biz Allah'tan gelene razıyız. Ama hazırlıklı olmalıyız. Depremse depreme, selse sele, yangınsa yangına hazırlıklı olacağız. Üzerimize düşeni yapacağız, gerisini Allah´a bırakacağız. Hem devletimizin hem yerel yöneticilerimizin hem vatandaşlarımızın yükümlülükleri ve sorumlulukları var. Herkes sorumluluğunun bilincinde olarak konutları yaptığı zaman bu tür afetlerde can ve mal kayıpları daha az olacaktır. 1999 yılı öncesine göre tüm alanlarda gelişme var. Yıkılan binaların yüzde 9698 arası 1999 yılı öncesinde yapılan binalardan kaynaklı. Demek ki daha almamız gereken bir mesafe var. Yapı denetiminden, imara, iskana zemin etüdüne kadar incelenmeli. Kanunsa kanun, anayasa değişikliği ise anayasa değişikliği yapılmalı. Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu. Seçime kadar Meclis çalışmalarını tamamlarsa bir düzenleme yapılabilir, yetişmezse yeni dönemde Meclis deprem araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlar ve yasa değişikliğine gider. Ne müteahhit ne belediye başkanı yapılacak kanuni düzenleme ile kaçacak bir boşluğu kalmamalı. Denetimler doğru bir şekilde yapılmalı. Bunları çok daha ciddi yapmamız gerektiğini tecrübe ediyoruz. Sel afetlerinde de dere yataklarının yerleşim yerine dönüştüğünü gördük."

'HDP KAPATILMALI'

Destici, terör ve şiddete bulaşmayacak, terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek devletin varlığını kabul edecek ve ülkenin bütünlüğünü gözetenlerle ancak bu yolu yürüyeceklerini anlatarak, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması gerektiğini söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

"Terör ve şiddete bulaşmayacak, terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek devletin varlığını kabul edecek, bekasını kabul edecek ve ülkenin bütünlüğünü gözetenlerle ancak bu yolu yürüyebiliriz. Karşı tarafta PKK´nın siyasi kapısı HDP bugün İstanbul Yenikapı´da yaptığı bir eylemde terörist başının pankartlarını açıyor. Bundan üçbeş yıl önce Selahattin Demirtaş nasıl 'Apo´nun heykelini dikeceğiz' demişse bugünküler de aynı şeyi söylüyor. Pervin Buldan´ın konuşmaları basına yansıdı; 'Suriye´nin kuzeyinde işi hallettik sırada Türkiye var' diyor. Kimseye iftira atmıyoruz kim ne ise onu söylüyoruz. Biz aynı zamanda teröriste terörist, haine hain deme cesareti de gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Herkes siyasi düşüncesini dile getirebilir ama terörü ve şiddeti kendisine yöntem edinemez. Bunu yöntem edinmişse bir terör örgütünün arka bahçesi, ön bahçesi olarak faaliyet sürdürüyorsa öncelikle devletin Anayasa Mahkemesi'nin bu partiyi kapatması lazım."

'ÖRGÜTÜN TEMSİLCİSİ PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMAK LAZIM'

Destici, siyasi partilerin sırf seçim kazanmak ve oy almak için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması gerektiğini belirterek, yaparlarsa oradan oy almak yerine ellerindeki oyu da kaybedeceklerini belirterek, şöyle dedi:

''Tabii diğer siyasi partilerin de bu konuda duyarlı olması lazım. Sırf seçim kazanacağız oy alacağız diye terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım. Yaparlarsa oradan oy alacağız derken ellerindeki oyu da kaybederler. Nitekim son anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu´nun özellikle HDP görüşecek olması oy oranını düşürmeye başladı.'' (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2023-03-19 18:48:59



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