Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız (2)



ALMAN HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde çadır kent ziyaretlerinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne ait çadır kente gelen Kılıçdaroğlu, çocuklara oyuncak dağıtmasının ardından depremzedelerle birlikte yemek yedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile Nurdağı ilçesinde çadırda bir toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Sosyal Demokrat Partisi yetkililerin deprem bölgesini yakından görmek istediklerini ve kendilerine bilgi verdiklerini ifade etti. Bölgeye katkı vermek adına önemli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, hem tarihsel dokunun korunması hem de kentlerin yeniden inşası için yapılacak katkının önemine değinerek şöyle dedi:

"Kardeş sosyal demokrat partiyi deprem bölgesinde görmekten mutluyuz. Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapmak konusunda da katkı vereceklerini ve özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece önemli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Genel başkan geniş bir ekiple geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz acılarımızı paylaştıkları için.´´

`ALMAN UZMANLAR KATKI SAĞLAYABİLİR´

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise derin üzüntü içerisinde olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Bu bölgenin yeniden imar edilmesi için Almanya´nın nasıl bir destek sağlayacağı konularını görüştüklerini aktaran Klingbeil, Almanya´nın deprem bölgesine en büyük yardımı sağlayan donör ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

Kentlerin yeniden imarı konusunda destek sağlanabileceğini belirten Klingbeil, şunları söyledi:

"Bugün büyük bir heyetle deprem bölgesini ziyaret etmekteyiz. Alman sosyal demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntü içindeyiz. Türkiye´de yaşanan bu depremin derin acılarını hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin hepsinin başı sağ olsun diyoruz. Çok derinden acılarınızı paylaşmak istiyoruz. Türkiye´den gelen korkunç deprem görüntülerini Alman televizyonlarından da izledik. Almanya´daki Türklerle birlikte de gözyaşı döktük. Çünkü iki ülke arasındaki bağımız o kadar birbirine yakın ki neredeyse Almanya´daki herkes sanki Türkiye´de bir yakınını tanıyor gibi. İki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunun da göstergesi bu aslında. Bu nedenle deprem sadece bazı rakamlardan oluşan bazı insanların öldüğü bazı evlerin yıkıldığı anlamından ibaret değil. Doğrudan insanların etkilendiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve çok yakından hissettiğimiz bir afet olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle bölgeye gelmek benim ve heyetim için çok önem taşıyor. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı ile burada buluşmaktan çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Bu bölgenin yeniden imar edilmesi için Almanya´nın nasıl bir destek sağlayacağı konularını görüştük. Almanya deprem bölgesine en büyük yardımı sağlayan donör ülke konumunda. Kentlerin yeniden imarı konusunda destek sağlanabilir. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilir. Özellikle İstanbul´un depremden korunması ve depreme daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. Konuyu ele aldık. Alman İmar Bakanı ile de bu konuyu doğrudan görüşeceğiz. Alman Hükümeti olarak Türkiye´ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz." (DHA)Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-03-21 19:35:58



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