Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız (2)


ALMAN HEYET İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde çadır kent ziyaretlerinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne ait çadır kente gelen Kılıçdaroğlu, çocuklara oyuncak dağıtmasının ardından depremzedelerle birlikte yemek yedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile Nurdağı ilçesinde çadırda bir toplantı gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Sosyal Demokrat Partisi yetkililerin deprem bölgesini yakından görmek istediklerini ve kendilerine bilgi verdiklerini ifade etti. Bölgeye katkı vermek adına önemli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, hem tarihsel dokunun korunması hem de kentlerin yeniden inşası için yapılacak katkının önemine değinerek şöyle dedi:
"Kardeş sosyal demokrat partiyi deprem bölgesinde görmekten mutluyuz. Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapmak konusunda da katkı vereceklerini ve özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece önemli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Genel başkan geniş bir ekiple geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz acılarımızı paylaştıkları için.´´  
`ALMAN UZMANLAR KATKI SAĞLAYABİLİR´
Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise derin üzüntü içerisinde olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Bu bölgenin yeniden imar edilmesi için Almanya´nın nasıl bir destek sağlayacağı konularını görüştüklerini aktaran Klingbeil, Almanya´nın deprem bölgesine en büyük yardımı sağlayan donör ülke konumunda olduğunun altını çizdi.
Kentlerin yeniden imarı konusunda destek sağlanabileceğini belirten Klingbeil, şunları söyledi:
"Bugün büyük bir heyetle deprem bölgesini ziyaret etmekteyiz. Alman sosyal demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntü içindeyiz. Türkiye´de yaşanan bu depremin derin acılarını hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin hepsinin başı sağ olsun diyoruz. Çok derinden acılarınızı paylaşmak istiyoruz. Türkiye´den gelen korkunç deprem görüntülerini Alman televizyonlarından da izledik. Almanya´daki Türklerle birlikte de gözyaşı döktük. Çünkü iki ülke arasındaki bağımız o kadar birbirine yakın ki neredeyse Almanya´daki herkes sanki Türkiye´de bir yakınını tanıyor gibi. İki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunun da göstergesi bu aslında. Bu nedenle deprem sadece bazı rakamlardan oluşan bazı insanların öldüğü bazı evlerin yıkıldığı anlamından ibaret değil. Doğrudan insanların etkilendiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve çok yakından hissettiğimiz bir afet olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle bölgeye gelmek benim ve heyetim için çok önem taşıyor. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı ile burada buluşmaktan çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Bu bölgenin yeniden imar edilmesi için Almanya´nın nasıl bir destek sağlayacağı konularını görüştük. Almanya deprem bölgesine en büyük yardımı sağlayan donör ülke konumunda. Kentlerin yeniden imarı konusunda destek sağlanabilir. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilir. Özellikle İstanbul´un depremden korunması ve depreme daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. Konuyu ele aldık. Alman İmar Bakanı ile de bu konuyu doğrudan görüşeceğiz. Alman Hükümeti olarak Türkiye´ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz." (DHA)Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-03-21 19:35:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Almanya'dan gelen SPD heyetiyle açıklama yaptı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Nurdağı'nda konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ...
Şahinbey Belediyesi Adıyaman'da her gün 5 bin kişilik yemek ikramında bulunuyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Adıyaman'da her gün 5 bin kişilik ...
Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız
Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi
YEREL HABERLER Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma ...
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar ...
Gaziantep'teki su baskınlarında 49 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki su baskınlarında 49 kişi belediye ...
Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı
YEREL HABERLER Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto ...
Depremden etkilenen Nurdağı ilçesinde çadır mescitlere ramazan ayı dolayısıyla ses sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Nurdağı ilçesinde çadır ...
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak
YEREL HABERLER Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine Tarımsal ...
Düzceli depremzede, Nurdağı'nda sağlıkçıları afetzedelere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Düzceli depremzede, Nurdağı'nda sağlıkçıları ...
Gaziantep'te selde itfaiyenin bir kişiyi sırtında taşıyarak kurtarması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te selde itfaiyenin bir kişiyi sırtında ...
Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutukladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 ...
BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te İl Başkanlığı ...
Destici: Oy için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım
YEREL HABERLER Destici: Oy için terör örgütünün temsilcisi parti ile ...
Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı
İstifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri
YEREL HABERLER İstifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri
Kayıp Ömer'i, ilişki yaşadığı kadının babası öldürmüş
YEREL HABERLER Kayıp Ömer'i, ilişki yaşadığı kadının babası öldürmüş
Kovid-19'u yendi, önce hastanedeki patlamadan, sonra da depremde yıkılan evden kurtuldu
YEREL HABERLER Kovid-19'u yendi, önce hastanedeki patlamadan, sonra ...
Gaziantep'te 12 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 kaçak göçmen ile 2 organizatör ...
Gaziantep'te, yıkılan binalara yönelik soruşturmada 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, yıkılan binalara yönelik soruşturmada 2 ...
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda bir ...
Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.