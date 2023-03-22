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Bakan Kurum: Yarın 11 ilde 17 bin 902 konutun temelini atacağız

DHA

Bakan Kurum: Yarın 11 ilde 17 bin 902 konutun temelini atacağız


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 327 konutun sözleşmesini yaptıklarını, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile bunlardan 17 bin 902´sinin temelinin atılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep´in Nurdağı ilçesine geldi. Burada afet konutlarının yapıldığı TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Kurum´a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleri eşlik etti. Burada açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Depremden sadece 46 gün sonra bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, diğer taraftan geçici barınma alanlarının inşasını yürütüyoruz. Diğer taraftan kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımız ve vatandaşlarımızla, depremin ilk anından ile el ele, gönül gönüle duruşu sergilemeye devam ediyoruz. Milletimize söz verdik ve bu sözü tutma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz, güçlüdür. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Sözlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız bize dua ediyor, teşekkür ediyor. Onlarla birlikte bu konutların sürecini bitirmiş olacağız" dedi.
'46 BİN 327 KONUTUN SÖZLEŞMESİNİ YAPTIK'
Depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temel atacakları toplamda 46 bin 300 konutun sözleşmesini yaptıklarını aktaran Kurum, "Gaziantep'te yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmaları, ilerlemeleri sahada görmek adına hep birlikte vatandaşımız ile istişareler yapmak için Nurdağı'na geldik. Burada ilk temellerini atacağımız yeni yerleşim yerlerini istişare içerisinde görüşmeler yapmak suretiyle kararlarımızı veriyoruz. İnşallah yarın itibarıyla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile milletimize söz verdiğimiz afet konutlarına ilişkin depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağımız ve toplamda 46 bin 327 konutun sözleşmesini yaptık. Sahada bu konutlara fiilen başlamış olduk" diye konuştu.
17 BİN 902 KONUTUN TEMELİ YARIN ATILIYOR
Bakan Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile 11 ilde 17 bin 902 konutun temelinin atılacağını söyledi. Kurum "Vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 11 ilimizde toplam 319 bin konutumuzun yapımını başlatacağız. Ardından etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız" dedi.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-03-22 16:38:06

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