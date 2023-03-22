Depremin vurduğu Gaziantep'te, çadırda ilk teravih

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan caminin avlusunda kurulan çadırda ilk teravih namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Gaziantep´in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzede vatandaşlar, başta çadır kentler olmak üzere güvenli alanlara yerleştirildi. Depremzede vatandaşlar, İslahiye´de minareleri yıkılan Sıdıka Tayyar Hatun camisinin bahçesinde kurulan çadırda ilk teravih namazını kıldı. Namazda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur´an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Çadırda namaz kılan vatandaşlar bu yıl ramazan ayını buruk geçirdiklerini ifade ederek, ibadetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2023-03-22 21:00:43



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