Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş´ta 

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş´a geldi.

Egemenlik Mahallesi´nde bulunan Kocaeli Prefabrik Çarşısını ziyaret eden Erdoğan´a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlar eşlik etti. Prefabrik çarşıdaki işlerlerini ziyaret eden Erdoğan buradaki depremzede esnafın sorunlarını dinledi. Erdoğan, çarşıdan ayrıldığı sırada toplanan vatandaşlarla sohbet edip,çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutlarının temel atma törenine katılmak için çarşıdan ayrıldı.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-03-23 17:24:32



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