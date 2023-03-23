Bakan Çavuşoğlu, Gaziantep'te depremzedelerle iftar yaptı

GAZİANTEP, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde depremzedeler ile birlikte iftar yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesine geldi. Ramazanın ilk günü Nurdağı´na gelen Bakan Çavuşoğlu, konteynerkentte bulunan depremzedeler ile bir araya geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin´den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, ezanın okunması ile ilk iftarını da depremzedeler ile birlikte yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-23 19:55:54
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