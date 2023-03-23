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Bakan Çavuşoğlu, Gaziantep'te depremzedelerle iftar yaptı

DHA

Bakan Çavuşoğlu, Gaziantep'te depremzedelerle iftar yaptı


GAZİANTEP, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde depremzedeler ile birlikte iftar yaptı. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesine geldi. Ramazanın ilk günü Nurdağı´na gelen Bakan Çavuşoğlu, konteynerkentte bulunan depremzedeler ile bir araya geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin´den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, ezanın okunması ile ilk iftarını da depremzedeler ile birlikte yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-03-23 19:55:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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