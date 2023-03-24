Bakan Varank: Depremzede işletmeler KOSGEB kredilerine başvurabilir



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Depremden etkilenen işletmeler bankalar üzerinden krediye başvurabilecek. Mikro işletmeler 250 bin TL'ye kadar, küçük işletmeler 500 bin TL'ye, orta büyüklükteki işletmeler ise 1 milyon TL'ye kadar KOSGEB kredilerine başvurabilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret için deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Bakan Varank'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile kurum müdürleri eşlik etti. Sanayi sitesinde ve ilçe genelinde esnaf ve fabrikaları ziyaret eden Bakan Varank, depremden etkilenen esnafla görüşüp sorunlarını dinledi.

'ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORSAK SANAYİLERİ KALDIRMALIYIZ'

Bakan Varank, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, sanayi sitelerinin özel önem verdikleri alanlar olduğunu söyleyerek, "Deprem bölgelerinde sanayi ve teknolojinin tekrar ayağa kalkması için devlet olarak tüm imkanlarımızı sahaya sunmuş durumdayız. Bugün Gaziantep'te depremin etkilediği Nurdağı ilçesi Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ettik. Burası çok özel bir bölge. Depremin etkilediği 11 il içerisinde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 40'lara vardığını görüyoruz sanayilerde. Şehirleri tekrar ayağa kaldırmak istiyorsak, sanayiyi ayağa kaldırmalıyız. Bütün iş insanlarımıza ve sanayicilerimize yönelik desteklerimiz var. Sanayi siteleri bizim özel önem verdiğimiz alanlar. Sanayi esnaflarımızla bir araya geldik. Öncelikle KOSGEB ile biz acil destek kredisi mekanizmasını devreye aldık. Mikro işletmeler, küçük işletmeler, orta boy işletmeler oluşan hasarlara ve zararlarına göre 1 milyon 500 bin liraya kadar destekten faydalanabilirler. Yani faizsiz bir şekilde 1 yılı geri ödemesiz 2 yılı geri ödemeli bir şekilde sıfır faizle bu destekten faydalanabilirler. Yıkıma uğramış esnaflarımız buralarda yeniden dükkan kurabilecek mi bununla ilgili sorular oldu. Bununla ilgili şu anda zemin etüt çalışmaları mikrobölgeleme çalışmaları 11 ilimizde devam ediyor. Eğer esnafımız dükkanını yeniden yapacaksa, bu esnaflarımıza yerinde kendi yerlerini yapmaları için çok ciddi destekler vereceğiz. Bunun yanında bölgede çok sayıda yeni sanayi dükkanları isteği var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bu konuda bizimle istişareli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Talepler doğrultusunda esnaflarımızı yeni dükkanlara taşımış olacağız" dedi.

'NURDAĞI'NA OSB KURULMASI İÇİN ADIMLAR ATILDI'

Bakan Varank, yıkıma uğrayan 11 il için konuşarak, "Nurdağı'nın bizden en büyük talebi burada bir organize sanayi bölgesinin kurulması oldu. OHAL kapsamında Cumhurbaşkanımız 11 ilimizde yeni sanayi bölgeleri oluşturulması yönünde bakanlığımıza yetki verdi. Nurdağı'nda da gerekli çalışmalar yapıldı. Burada da hızlıca bir organize sanayi bölgesi kurulması yönünde adımlar atıldı. Bu bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için de yeni yatırımları çekmek zorundayız. Bunun yolunun da yatırım teşviklerinden geçtiğinin farkındayız. Cumhurbaşkanımız çok özel bir karar aldı ve en çok yıkılan ilçeleri cazibe merkezi destekleme programına aldık. Türkiye'de en büyük teşvikler 6'ncı bölge teşvikidir. Yıkıma uğrayan bölgelerimiz 6'ncı bölge teşviklerinden faydalanacak. Yapılan yatırımlar çok ciddi devlet desteği alacak. İlk günden bu yana sahada ve alandayız. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

'ESNAFA SIFIR FAİZLİ KREDİ'

Bakan Varank, depremden etkilenen esnaf için acil destek kredisini devreye aldıklarını ve KOSGEB üzerinden bu kredilerin verileceğini söyledi. İş yerinin durumuna göre kredinin artacağını dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bankalar üzerinden mikro işletmeler 250 bin liraya kadar, küçük işletmeler 500 bin liraya kadar, orta büyüklükteki eşletmeler 1 milyon liraya kadar KOSGEB kredilerine başvurabilecek. Dükkanları tamamen yıkılmışsa yüzde 50 artırım uygulayarak 1,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Tamamen faizsiz şekilde ilki 1 yılı geri ödemesiz, ilk 1 yıldan sonra da 2 sene de 3'er aylık taksitler halinde faizsiz bir şekilde geri ödemiş olacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-03-24 17:46:05



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