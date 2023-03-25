Bakan Kurum, depremzedelerle Mehmetçik çadırında iftar yaptı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi´nde depremzedeler ile iftar yaptı.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5´inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi´nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti. Kurum burada vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı.

Kurum, vatandaşlara konteynır çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2023-03-25 20:07:01



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