Gaziantep'te okuldan hırsızlığa tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te okula girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılık Mahallesi'ndeki bir okulda yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi belirlendi. Daha sonra harekete geçen polis, operasyon ile A.O.G.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından A.O.G. tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-26 13:25:23



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