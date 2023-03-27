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GAZİANTEP´TE BAĞ EVİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DHA

GAZİANTEP´TE BAĞ EVİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bağ evinde çıkan tartışmada silahla vurulan Sinan Kaçan öldü, Hakan Kaçan yaralandı. Silahla ateş eden ve olay yerinden kaçın şüpheli ise aranıyor. 
Olay akşam saatlerinde Cebeler Mahallesi´nde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evi içerisinde Sinan Kaçan, Hakan Kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin tabancasından çıktığı değerlendirilen mermiler Sinan ve Hakan Kaçan´a isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Sinan Kaçan´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı ve durumu ağır olan Hakan Kaçan ise hastaneye kaldırıldı. Bağ evi çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Jandarma çalışmaları 
Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-03-27 00:43:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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