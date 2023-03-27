Bağ evindeki iftarda 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve torununu yaraladı



Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, eşini ve kayınbiraderini öldürdüğü için cezaevinde olan ve kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Kaçan (65), bağ evine iftar yemeğine davet ettiği 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ile 1 torununu ise yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Cebeler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Mehmet Kaçan iftar yemeği vermek için 3 oğlu ile 2 torununu bağ evine davet etti. İftar yemeğinin ardından bir oğlu ile torununu tatlı almak için gönderen Mehmet Kaçan ile evde kalan oğulları Sinan Kaçan (37), Hüseyin Kaçan (42) ve torunu Hakan Kaçan (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Kaçan üzerindeki tabanca ile 2 oğlu ile 1 torununa peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Kaçan, ağabeyi Hüseyin Kaçan ile oğlu Hakan Kaçan yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sinan Kaçan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Kaçan ile oğlu Hakan ise ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Sinan Kaçan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞÜPHELİ BABA YAKALANDI

Eşini öldürdüğü için 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra iftar davetinde tartıştığı 1 oğlunu öldürüp, 1 oğlu ile torununu yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Kaçan, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ

2023-03-27 12:25:13



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