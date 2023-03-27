Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü


Hasan KIRMIZITAŞMahir ALANKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ADIYAMAN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye´nin birçok sınava maruz kaldığını ve terörle mücadeleyi başarıyla bertaraf ettiğini söyledi. AK Parti iktidarının terör örgütlerini gömdüğünü ve gömmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, "Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? Bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin 431´i Adıyaman´da 22 bin 467 kalıcı konutun temel atma törenine katılmak üzere Adıyaman´a geldi. Havalimanında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yerel yöneticiler tarafından karışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde kaybedilen 50 binin üzerindeki insanın acısının hale taze olduğunu ifade ederek, ramazan ayına buruk girmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Depremin milyonlarca kişinin yüreğinde açtığı yarayı sarabilmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem afetini bir de sel felaketi izledi. Bir kez daha depremde ve sellerde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetlerinin aldığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız" diye konuştu.
1 YILDA 319 BİN KONUT VE KÖY EVİ İNŞA EDECEĞİZ
Adıyaman´da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı 37 binin üzerinde binada 95 bini aşkın bağımsız bölümün tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:
"Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640´ı bulacak. İster merkez ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4 bin 431´i Adıyaman'da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün burada temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323´e ulaştı. Bu arada 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman'da ilk evim için 2 bin 650 konutun, ilk arsam için de 6 bin 250 arsanın hak sahiplerini kura çekişleriyle belirledik."
DEPREMZEDELERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Deprem gününden bu yana depremzedelere çeşitli kalemlerde ödeme yaparak destek olduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her depremzede aileye 10´ar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100´er bin lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı, ev sahibi ayrımı yapmadan 15 bin lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında yani yılda 36 bin lira ile 60 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için, sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza yüz binlerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz. Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde komutların maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz iki artı bir evlerin aylık ödemesi 510 liradan, üç artı bir evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip üç artı bir evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borçla 214 bin liraya ancak çıkıyor. Evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında, devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyoruz."
'BİRİLERİ YALAN YANLIŞ BEYANLARLA ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'
Birilerinin milletin ne yaşadığı devletin ne yaptığından habersiz olduklarının anlaşıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Kardeşlerim birilerinin milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor; `Biz geleceğiz. Geldikten sonra da her şey bedava´.  Belediyen var, senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canhıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok."
'DEPREM BÖLGESİNİ 1 YILDA AYAĞA KALDIRMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ'
Afet konutlarını 1 yılda tamamlayacaklarını kaydeden ve dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşasını Türkiye´den başka bir ülkenin yapamayacağını savunan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, en önemli ihtiyacı olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İşte bugün temeli atıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konutu ve köy evini, altyapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Ayrıca 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını da bu süreçte inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim açık konuşuyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme girdi. Kardeşlerim, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Kastamonu, Bartın, Giresun bütün buralardaki selleri yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Giresun'daki sel afetini yaşayanlar bunun şahididir. Ülkemizin dört bir yanında tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü, tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Kardeşlerim bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağladık. Nereyi nereye bağladık işte bütün bunları yapan irade Allah'ın izniyle bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle bir aradayız."
'ADIYAMAN´IN HAYALLERİNİ 7.7 VE 7.6 DEPREMLER YIKAMAZ'
Adıyaman´ın yeni yüzyıl hedefine adım adım ilerleyeceğini ve şehrin hayallerinin depremlerle yıkılamayacağını kaydeden Erdoğan, "Adıyaman sahip olduğu tarihi ve tabii zenginliklere rağmen uzunca bir süre hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Türkiye'nin son 20 yılında gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde diğer şehirlerimizle birlikte Adıyaman'ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten, adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan turizme kadar her alanda kurduğumuz meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman gerçeğiyle karşı karşıyayız. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ne de 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken ve Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru yürüyecek" diye konuştu.
'BU İKTİDAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖMDÜ'
Türkiye´nin AK Parti iktidarında terörle mücadele ettiğini ve terör örgütlerini gömdüğünü ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu´nun terör örgütü temsilcisi parti ile kol kola olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Allah´ın yardımı bizimle beraber olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Hiç endişe etmeyin. Bunların hepsini aşacağız. Unutmayın. Bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir. Bir yandan yaşayarak, diğer yandan düşman saldırılarından, teröre kadar çeşitli tehditle yüzleşerek nice sınavlara maruz kaldık. Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler var mı? Şu anda PKK, YPG nerede Evelallah, bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz.  Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu ve bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz. Ben sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum ve değerli kardeşlerim işte bu 11 vilayette atacağımız adımlarla, Allah'ın izniyle bunlara gereken hesabı 14 Mayıs'ta vereceğiz. Ben sizin gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum."
'KILIÇDAROĞLU´NA ARZU EDERSE EV VEREBİLİRİZ'
Deprem felaketinde Adıyaman´da yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili Yakup Taş ve ailesine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutların 1 yılda bitirilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu´nu eleştirerek, "Bay Kemal 1 yılda konutların bitemeyeceğini söylüyor. Bay Kemal, biz bugüne kadar 1 milyonun üzerinde konut yaptık. Bunları da yapacağız ve arzu edersen bir tane de sana verebiliriz" dedi.
Erdoğan, konuşmasının ve ilçelere yaptığı canlı bağlantıların ardından Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan´ın yaptırdığı duaya eşlik edip, bakanlar ve depremzedeler ile butona basarak kalıcı konutların temellerini atmış oldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA
2023-03-27 19:13:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahin Bey'in şehit edilişinin 103. yılı
YEREL HABERLER Şahin Bey'in şehit edilişinin 103. yılı
Gaziantep'te 670 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 670 bin boş makaron ele geçirildi, 2 ...
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye 36 bin 722 lira para cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye 36 bin ...
Hacivat ve Karagöz ramazan ayında afetzedelere moral oluyor
YEREL HABERLER Hacivat ve Karagöz ramazan ayında afetzedelere moral ...
Bağ evindeki iftarda 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve torununu yaraladı
YEREL HABERLER Bağ evindeki iftarda 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve ...
Köy tipi afet evleri Nurdağı'nda yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Köy tipi afet evleri Nurdağı'nda yükselmeye başladı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı ...
Gaziantep'te yetim anneleri afetzedelerin yüzünü güldürmek için işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yetim anneleri afetzedelerin yüzünü ...
GAZİANTEP´TE BAĞ EVİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER GAZİANTEP´TE BAĞ EVİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 ...
Gaziantep´te bağ evinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te bağ evinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 ...
Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Gaziantep'te depremzede çocuklar, kurabiye yaparak eğlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremzede çocuklar, kurabiye yaparak ...
Gaziantep'te okuldan hırsızlığa tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te okuldan hırsızlığa tutuklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum, depremzedelerle Mehmetçik çadırında iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, depremzedelerle Mehmetçik çadırında ...
Mevzuata aykırı istifleme yaparak depremde bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında dava
YEREL HABERLER Mevzuata aykırı istifleme yaparak depremde bir ...
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.