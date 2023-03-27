Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar terör örgütlerini gömdü (3)

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ADIYAMAN´DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programının ardından otobüs ile havaalanına hareket etti. Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar için otobüsü durdurarak, bir süre sohbet edip çocuklara da oyuncak dağıttı. Vatandaşlarla görüştükten sonra havalimanına giden Erdoğan, uçakla Adıyaman´dan ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA

2023-03-27 20:37:47



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