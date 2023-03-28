Hollandalı Bakan Schreinemacher, Gaziantep'te

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)HOLLANDA Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'e geldi. Kentte incelemelerde bulunacak olan Bakan Schreinemacher, ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Türkiye için geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Schreinemacher, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Gül'den bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ

2023-03-28 11:28:39



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