Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 ev ile 2 araçta arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, 600 gram esrar, 100 gram skunk ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-28 12:20:58



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