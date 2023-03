Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık bünyesinde bir STK olarak kurulan 'Doğanın Anneleri' derneğinin Nurdağı ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. İftara Bakan Kurum´un yanı sıra, sanatçı Hülya Koçyiğit ile dernek yönetimi katıldı. İftarda çocuklar için ayrılan masalarda hamburger ikram edildi.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, zor günlerden geçildiğini ancak büyük Türkiye ailesinin deprem bölgeleri için ilk günden bu yana seferber olduğunu söyledi. Aynı kararlılık ile yollarına devam edeceklerini ve deprem bölgelerinden ellerini bir an olsun çekmeyeceklerini belirten Kurum, "Çok zor günlerden geçiyoruz. İlk günlerden itibaren büyük Türkiye ailesi deprem bölgeleri için seferber oldular. O günden bu yana seferberlik şuuru ile hareket ediyoruz. Bu asil millet her zaman zor günlerde bir ve beraber olmuştur. İlk günden itibaren başladığımız gibi çalışmalarımıza aynı kararlılık ile yolumuza devam edeceğiz. Eli öpülesi annelerimiz yavrularını eşlerini kaybettiler ama dimdik ayaktalar. Yine yardıma ihtiyacı olan ailelerimize ulaşarak onlarla birlikteler. Bir nebze de olsa bu ailelerimizin acılarını dindirebilmek için buradalar. Gönüllü annelerimiz sizler ile birlikteler. Onlar `Doğanın Anneleri´ olarak bugün Gaziantep´te sizler ile bir aradalar. Gün boyu depremzede ailelerimizi ziyaret ettiler. Etkinlikler düzenlediler, çocuklarımız ile oyunlar oynadılar. Onların bir ihtiyacı var ise ihtiyaçların giderilmesi yönünde gayretler içerisinde oldular" dedi.

'1 YIL İÇERİSİNDE İNŞA EDECEĞİZ'

Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceklerini belirten Kurum, "Depremden hemen sonra başlattığımız ve 52'nci gününde 65 bin konut rakamına ulaştığımız Gaziantep´te ise sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hep birlikte önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceğiz. O gün sizlerin evinde ramazan ayı ve bayramda misafir olacağız. Bu çocuklar ve bu ülkemizin güzel insanları her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizlere layık olabilmek için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmadan elimizi çekmeden sizlerle beraber olacağız. Her şeyimiz ve bütün mücadelemiz geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit ise Doğanın Anneleri derneği ile bir arada çalışmalara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte yaraların sarılacağını belirterek, "Elbette bütün Türkiye gözyaşları döktü. Günlerce depremzede kardeşlerimiz için bir yandan gözyaşı döktük. Neyimiz var ise yetiştirmeye ve destek vermeye çalıştık. Ama bugün buraya geldik, bu büyük acılardan sonra tekrar umudum yeşerdi. Çünkü devletimiz tüm imkanları ile vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yarın umuttur ve bizi canlı tutar. Buradaki çocuklar ve onların gözlerinde ışıltılar bana tekrar umudu hatırlattı. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden birlikte yaralarımızı saracağız. İnşallah iyi ve mutlu günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

