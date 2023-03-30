Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz

DHA

Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık bünyesinde bir STK olarak kurulan 'Doğanın Anneleri' derneğinin Nurdağı ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. İftara Bakan Kurum´un yanı sıra, sanatçı Hülya Koçyiğit ile dernek yönetimi katıldı. İftarda çocuklar için ayrılan masalarda hamburger ikram edildi.
İftar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, zor günlerden geçildiğini ancak büyük Türkiye ailesinin deprem bölgeleri için ilk günden bu yana seferber olduğunu söyledi. Aynı kararlılık ile yollarına devam edeceklerini ve deprem bölgelerinden ellerini bir an olsun çekmeyeceklerini belirten Kurum, "Çok zor günlerden geçiyoruz. İlk günlerden itibaren büyük Türkiye ailesi deprem bölgeleri için seferber oldular. O günden bu yana seferberlik şuuru ile hareket ediyoruz. Bu asil millet her zaman zor günlerde bir ve beraber olmuştur. İlk günden itibaren başladığımız gibi çalışmalarımıza aynı kararlılık ile yolumuza devam edeceğiz. Eli öpülesi annelerimiz yavrularını eşlerini kaybettiler ama dimdik ayaktalar. Yine yardıma ihtiyacı olan ailelerimize ulaşarak onlarla birlikteler. Bir nebze de olsa bu ailelerimizin acılarını dindirebilmek için buradalar. Gönüllü annelerimiz sizler ile birlikteler. Onlar `Doğanın Anneleri´ olarak bugün Gaziantep´te sizler ile bir aradalar. Gün boyu depremzede ailelerimizi ziyaret ettiler. Etkinlikler düzenlediler, çocuklarımız ile oyunlar oynadılar. Onların bir ihtiyacı var ise ihtiyaçların giderilmesi yönünde gayretler içerisinde oldular" dedi.
'1 YIL İÇERİSİNDE İNŞA EDECEĞİZ'
Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceklerini belirten Kurum, "Depremden hemen sonra başlattığımız ve 52'nci gününde 65 bin konut rakamına ulaştığımız Gaziantep´te ise sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hep birlikte önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye´yi inşa edeceğiz. O gün sizlerin evinde ramazan ayı ve bayramda misafir olacağız. Bu çocuklar ve bu ülkemizin güzel insanları her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizlere layık olabilmek için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmadan elimizi çekmeden sizlerle beraber olacağız. Her şeyimiz ve bütün mücadelemiz geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye konuştu.
Hülya Koçyiğit ise Doğanın Anneleri derneği ile bir arada çalışmalara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte yaraların sarılacağını belirterek, "Elbette bütün Türkiye gözyaşları döktü. Günlerce depremzede kardeşlerimiz için bir yandan gözyaşı döktük. Neyimiz var ise yetiştirmeye ve destek vermeye çalıştık. Ama bugün buraya geldik, bu büyük acılardan sonra tekrar umudum yeşerdi. Çünkü devletimiz tüm imkanları ile vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yarın umuttur ve bizi canlı tutar. Buradaki çocuklar ve onların gözlerinde ışıltılar bana tekrar umudu hatırlattı. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden birlikte yaralarımızı saracağız. İnşallah iyi ve mutlu günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA
2023-03-30 21:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme desteği
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 ...
Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER "Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle ...
Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir ...
İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu
YEREL HABERLER İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan ...
"Doğanın Anneleri" Gaziantep'te yarın depremzedelerle buluşacak
YEREL HABERLER "Doğanın Anneleri" Gaziantep'te yarın depremzedelerle ...
Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" yapılıyor
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" ...
Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor
Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oluyor
YEREL HABERLER Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında ...
Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı ...
Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep'te temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep'te ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı
Gaziantep'te 1350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hollandalı Bakan Schreinemacher, Gaziantep'te
YEREL HABERLER Hollandalı Bakan Schreinemacher, Gaziantep'te
Depremzede kadınlar aynı kaderi yaşadıkları insanların ihtiyaçları için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar aynı kaderi yaşadıkları ...
Soluk borusuna plastik oyuncak kaçan 1,5 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Soluk borusuna plastik oyuncak kaçan 1,5 yaşındaki ...
Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık taraması gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık ...
Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep Valiliğini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.