Oynadığı tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti



Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te Abdulsamet Ceylan (16), çırak olarak çalıştığı berber dükkanında eline geçirdiği tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet Ceylan çırak olarak çalıştığı berber dükkanında yalnız bulunduğu sırada kime ait olduğu bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı. Bir süre sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşun Ceylan'a isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ

2023-03-30 21:48:21



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