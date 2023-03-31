Gaziantep´te 4.3 büyüklüğünde deprem



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gaziantep´in İslahiye ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 14.39 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA

2023-03-31 14:24:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.