Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz

Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı, acısıyla, tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'GaziantepKilis Afet Konutları Temel Atma' törenine katılmak üzere öğleden sonra Gaziantep'e geldi. Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopter ile Nurdağı ilçesine geçti. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte törenin düzenlendiği Tek Yürek Meydanı'na geldi.

'BİRLİKTE YENİ HİKAYELER YAZACAĞIZ'

Burada düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te 7 bin 87 konut ve köy evi ile Kilis'te 649 konut ve köy evinin temellerinin atılacağını belirterek, "Tüm yeşil alan ve sosyal donatılarıyla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah güzel yuvalarımızı sizlere bir an önce teslim edeceğiz. İlk sözleşmelerimizi imzaladık ve temelleri attık. İşte bugün de sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. Nasıl ki bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa, bu kutlu beldelerin yeniden ayağa kalkmasının teminatı Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah bir dahaki ramazan ayında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte yepyeni hikayeler yazacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum'un ardından kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

BAHÇELİ: KOALİSYONLA ÜLKE YÖNETİLMEZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve aradan geçen süre içerisinde asrın felaketinin normalleşme sürecine girdiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye'nin ayağa kalktığını ve asrın felaketinin bütün acılarını unutturduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye insanlarımıza beslenme barınma ve emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere de vesile oluyor. Ama artık bir dönüm noktasına da geldiğimizin şuurunda olmalıyız. Bu felaketi aşarken hep beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a şükür, devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor. Ama bu sürenin tamamlanması için hizmetin normalleşmenin bir arada ayağa kalkmanın tekrar mutlu, umutlu günlerin yaşamanın yarıda bırakılmaması lazımdır. Şu an için bir temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Ama aynı süreç içerisinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazımdır. Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazımdır. Tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla da artık ifade edilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar 'yolun açık olsun' diyorum. Buna destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazımdır. 76 yıldan bu yana çok partili bir rejimin içerisindeyiz. Koalisyonlarla yönetildik, 25 günlük koalisyonlar görüldü, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok sayıda koalisyonlar kuruldu ve kısa süre içerisinde dağıldı. Türkiye'nin bu acılı günlerinde Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış olan büyük reformu devam ettirmek lazımdır. Bu reform cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir. Bu sistem Türkiye'yi en kısa süre içerisinde biraz evvel söylediğim gibi ayağa kaldırmalıdır. Bu dönemi iyi derslerle değerlendirmek ve Türkiye'yi bugün için 14 Mayıs'ta tekrar güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi önemli bir gelişme olarak görerek destek vermek, birlikte olmak, diri olmak ve milleti beraberce kucaklamak lazımdır."

'ŞEHİRLERİ AYAĞA KALKIRMADAN DURUP, DİNLENMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise alanda bulunan kalabalığın ramazan ayını kutlayarak başladığı konuşmasında, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Deprem ateşinin sadece düştüğü yeri değil 81 ilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yaktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık. Gaziantep'e depremden 3 gün Nurdağı'na iki hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Daha sonra bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hafifletmek üzere buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

Deprem felaketinin ilk günlerinde aramakurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının karşılanmasının yerini enkaz kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve kalıcı konutların inşası süreçlerinin takip ettiğini anlatan Erdoğan, "AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Türkiye'nin değişik yerlerinde partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler, hala yürütüyorlar, sonuna kadar yürütecekler. Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını temin ettik. Konteynerleriyle, prefabrikleriyle, çadırıyla eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz" diye konuştu.

'319 BİN KONUTU 1 YILDA TESLİM EDECEĞİZ'

Deprem felaketinin ardından 650 bin yeni konut yapılacağını ve bunların 319 bininin 1 yıl içerisinde teslim edileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"İlk haftalarda ülkemizi diğer şehirlerine giden vatandaşlarımızla yavaş yavaş yuvalarına hasarsız ve az hasarlı yerlerde oturulmaya, iş yerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde yine yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşaat sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki, 894 bin bağımsız bölümün yıkık acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutlar zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz, yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7 bin 87´sinin temelini bugün burada atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor. Yeni inşaatlara girişiliyor. Daha önce başlattığımız 500 bin konut 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin iş yeri projesinin de kuralarını çekerek hak sahiplerini belirleyerek sürdürüyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde Kastamonu, Bartın, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden, herkese evlerini teslim ettiysek burada da aynısını Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. İnşallah, depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu bizzat takip edecek, çalışmaların aksaksız yürümesini sağlayacağız. Sadece bununla kalmıyor Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara, yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlıyız."

'BÜYÜK ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDEYİZ'

30 yıldır belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak millete hizmet ettiğini hatırlatan ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizi ve kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli, demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadık. Hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Gaziantep'in, Gazianteplilerin, sizlerin teveccühünün, bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şimdi, bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı, acısıyla, tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına vereceğiz."

'KOALİSYONLARLA BİR YERE GİDİLEMEZ'

Devlet Bahçeli'nin konuşmasında koalisyonlarla ülke yönetilemeyeceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az önce Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle 7'li koalisyonlarla, masaüstümasaaltı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Dün nasıl 'durmak yok, yola' devam dediysek, nasıl mücadeleleri hep birlikte verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak birlikte vereceğiz. Dünyanın ve ülkemizin kritik bir yol ayrımında olduğu bugün de doğru adımlarla 'yola devam' diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu mevcut kazanımlar gibi bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdenin hizmetine sunacağız. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizin eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, haberleşmede, enerjide, tarımda, sanayide, şehirleşmede, sporda, sosyal desteklerde, nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi murat ettiğimizi çok iyi biliriz. Öyleyse şurada kaldı 40 gün. Gayet yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Durmadan usanmadan ana kademeler kadın kolları, gençler bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Biliyorsunuz artık cumhurbaşkanı seçmek demek, yürütmenin başını yani devleti ve hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek. Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar, derdi evlatlarımızın geleceği olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor; 'al sana 2 tane, sana 3 tane, sana 5 tane der gibi ulufe dağıtıyorlar.' Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözünü değil, kendisine hangi hizmetleri getireceğinin, hangi eserleri kazandıracağının programını, projesini bekliyor."

'ERDOĞAN ADAY OLAMAZ DİYENLERİN YSK SURATLARINA VURDU'

Dış politikada Türkiye'nin etki alanını, itibarını, kazançlarını güçlendirecek yeni adımlarla tahkim edeceklerini ve yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptıklarını anlatan Erdoğan, muhalefetin kendisinin aday olamayacağı yönündeki iddiasına Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekli cevabı verdiğini ifade ederek, "İşte çıkmışlar; 'Erdoğan aday olamaz' diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi de 'Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz' diyorlar. Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiklerinden de bunların haberleri yok. Kardeşlerim bunlar ne anayasa bilir, ne kanun, bunların bütün demokrasiyle filan zaten yakında uzaktan bunların alakası yok" dedi.

Muhalefetin teröristlerle iş birliği yaptığını ancak 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabın vatandaş tarafından verileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar, bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz, hiç endişeniz olmasın. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Ya Diyarbakır'da 251 kardeşimizi bunlar sokağa dökerek maalesef şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? İçeride. Şimdi söz veriyorlar kapalı kapılar arkasında. Yok şunu da kurtaracağız, bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak. Şimdi salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. Sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırıyoruz. Savunma sanayi projelerimizin her biri zaten başlı başına birer efsane. İHA'yı yaptık mı? SİHA'yı yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Hepsinden öte Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar 'bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz' diyorlar. Ya sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri de sırada tek tek saymaya kalksak saatler alır. Çünkü her alanda benzer hazırlıklar içindeyiz. Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek, mevcutla yetinmek demek, gerilemeye, kaybetmeye başlamak demektir. Bunun için bizim vizyonumuzu da, programlarımızı da, projelerimizi de sürekli daha ileriye taşımamız gerekiyor. Muhalefetin tek vaadi ise ülkeyi eski günlerine geri döndürmektir. Aslında vadettikleri koalisyonların, kaos ve kargaşa dönemlerinin, yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu ülkenin o dönemde neler kaybettiğini, bu CHP iktidarlarının bu ülkede gaz yağı kuyruklarını unutmadık. Burada benim emsalim olanlar gayet iyi bilir. Yağ kuyruklarını biliyoruz değil mi? Ekmek kuyruklarını biliyorsunuz değil mi? Bunlar hep CHP'nin dönemidir. Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır öncesine götürmeye yetmeyecektir. Milletimiz buna izin vermeyecektir. Gaziantep buna izin vermeyecektir. Nurdağı buna izin vermeyecektir. İslahiye buna izin vermeyecektir."

Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Kilis'te kalıcı konutların bulunduğu alanlara canlı bağlantı yaparak, konutların temeline beton dökülmesini izledi, ardından törene katılanlar ve depremzedeler ile butona basarak hayırlı olması dileğinde bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-03-31 18:32:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.