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Karaismailoğlu: Depremden etkilenen illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalışıyoruz

DHA

Karaismailoğlu: Depremden etkilenen illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalışıyoruz


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremden etkilenen tüm illerde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Depremden etkilenen tüm illerimizi yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Felaketin yaralarını hızla sardığımız bugünlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temellerini atıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamasında; tüm devlet kurumlarının depremin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığını söyledi. Herkesi kalıcı konutlar tamamlana kadar konteyner ve prefabriklere taşımak için çaba sarf ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Bu sene buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremin ilk gününden itibaren buradayız ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken, diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvaları olacak konutların temelini attık. Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm alt yapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizi yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Felaketin yaralarını hızla sardığımız bugünlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temellerini atıyoruz."
'1700 AİLE BARINIYOR'
Bakan Karaismailoğlu, bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlılara layık şehir inşa edeceklerini dile getirdi. Depremin vurduğu illerde yaşamı tekrar ihya ederken, bölgeyi kısa sürede Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, ''Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 1700 ailemizle yaklaşık 7 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Kurulum çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. Bulunduğumuz 'Konteyner ve Prefabrik Kent Alanı' da asfalt zemini ve yollarıyla, su-elektrik ve kanalizasyon alt yapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden biri oldu ve artık Adıyamanlı depremzedelerimizin geçici yuvası olmaya başladı. Bu kent alanımızda hem konteyner hem de prefabrik yapı olmak üzere iki kesim bulunuyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, hayatın normal akışına çok daha hızlı bir şekilde dönmeye başladığına şahit olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mahir ALAN
2023-04-01 12:45:33

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