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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 23 gözaltı

DHA

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 23 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 ev ile 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 200 gram bonzai, 165 gram metamfetamin,101 gram esrar, 10 gram skunk, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-04-02 14:27:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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