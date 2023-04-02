Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 23 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 ev ile 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 200 gram bonzai, 165 gram metamfetamin,101 gram esrar, 10 gram skunk, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-04-02 14:27:13



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