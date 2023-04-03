Kavgada boğazından bıçaklanan Murat öldü



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanan Murat Özdemir (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi´ndeki Nilgünİsmet Akınalan İlkokulu´nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özdemir ile kimliği belirsiz kişiler okul bahçesinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Özdemir, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazından yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özdemir´i 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Murat Özdemir'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu okul

Hastane

Genel ve detay görüntüler

DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-04-03 04:15:36



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