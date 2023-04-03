Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, Murat Özdemir'in (18) okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i kız, 4 kişi, gözaltına alındı.
Sarıgüllük Mahallesi´ndeki Nilgünİsmet Akınalan İlkokulu´nun bahçesinde dün akşam saatlerinde Murat Özdemir, tartıştığı kişilerce boğazından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Murat Özdemir´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 1'i kız, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-04-03 14:18:34
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