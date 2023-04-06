Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlığa 3 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan binadan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenip yakalanarak, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Sarıgüllük Mahallesi´nde bulunan bir bina ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edildi. Pazartesi günü boşaltılan binada ve garajında, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini belirledi. Ekipler isimleri açıklanmayan şüphelileri, operasyonla yakaladı. Adreslerinde çaldıkları çeşitli eşyalar bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-04-06 09:47:01



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