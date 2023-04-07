

GAZİANTEP'te, husumetli iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet olan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında çöp atma gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

-------------------------

-Silahlı saldırının olduğu mahalleden görüntü

-Polis ekiplerinin müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep

2023-04-07 00:11:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.