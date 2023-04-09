İş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası öldü

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te iş yerinde kalbinden bıçaklanan motor tamircisi Umut Koç (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili V.Ö., gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkana gelen Umut Koç, V.Ö., ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Koç, V.Ö. tarafından kalbinden bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Umut Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cansız bedeni adli tıp morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilirken, polis V.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-04-09 13:36:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.