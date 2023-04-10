Polisin öldüğü 'çöp atma' kavgasında şüpheli baba ile 4 oğlu adliyede



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada polis memuru Mehmet Ali Kuş´un (35) ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Nisan gecesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve daha önceden de aralarında çöp atma meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Çekiç ailesi fertleri iddiaya göre polis memurunun kardeşini sopalarla darbetti. Olayı öğrenen Mehmet Ali Kuş, polis olduğunu belirterek havaya uyarı ateşinde bulundu. Devam eden kavgada Ali Çekiç (23), polis memurunun elinden almaya çalıştığı sırada silahın ateş almasıyla yaralandı.

AV TÜFEKLERİ İLE ATEŞ ETMİŞLER

Olayı gören Ali Çekiç'in babası Mehmet Ali ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç, av tüfeği ile ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Kuş, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden polis memurunun silahı almaya çalışırken yaralanan Ali Çekiç ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kavga sırasında av tüfeği ile polise ateş ettiği belirlenen Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-04-10 12:17:40



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